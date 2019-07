Engen – „Die Qualifikation ist überstanden, jetzt geht es ums Ganze. Das Spiel ist spannend, denn der Ausgang ist ungewiss“ – diese Worte des Fußballtrainers Sepp Herberger bezog Schulleiter Thomas Umbscheiden auf das Spiel des Lebens der 51 Abiturientinnen und Abi­turienten des Gymnasiums Engen, die bei der Entlassungsfeier ihr Reifezeugnis entgegennahmen.

„Reif ist, wer erwachsen ist“, ging Umbscheiden auf die beiden Begriffe ein. Ein reifer Mensch sei sich seiner Stärken bewusst und stehe zu seinen Schwächen, erkenne seine Grenzen und habe Bodenhaftung. Erwachsen sei einer, der auch sogenannte Selbstverständlichkeiten hinterfrage und Dingen auf den Grund gehe. „Erwachsen ist zudem einer, der Visionen hat, der seine Welt trotz aller Begrenzungen verbessern will“, stellte Umbscheiden die vier Grunddisziplinen Tradition, Disziplin, Ehre und Leistung als Botschaft seines Lieblingsfilms „Der Club der toten Dichter“ in Frage.

Tapferkeit und Gerechtigkeit zählen

Mehr denn je sei im späteren Berufsleben ein Teamplayer gefragt, einer, der soziale Kompetenzen und wirkliche Erziehung besitze. Einer der wisse, wie man sich benehme und sich wichtige Tugenden angeeignet habe. Für Umbscheiden zählen die Grundprinzipien Klugheit, Besonnenheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit: „Wer diese lebt, ist reif und kritikfähig, geht Vorurteilen auf den Grund und überprüft sie.“ Wer mit diesen Prinzipien lebe, sei wahrhaftig und sozial, er stelle sich mutig der Realität und habe es nicht nötig, dümmliche Verschwörungstheorien oder diffuse Widerstandsparolen zu proklamieren.

Tapfer und gerecht habe Kapitänin Carola Rackete gehandelt, als sie Flüchtlinge aus Seenot rettete und trotz Verbots in den Hafen einlief, so Umbscheiden. Gerecht sei jener, der sich für das Wohl anderer einsetze, mutig, der nach außen hin um der Wahrheit willen wichtige und wertvolle Ziele verfolge. Mutig seien auch einige der Schüler gewesen, bei den Demonstrationen Fridays for Future teilzunehmen. „Auch wenn das System Schule das nicht unterstützen kann, so ist es doch mutig und gerecht, sich für diese Sache einzusetzen“, bezog Umbscheiden klar Position.

Lebenslauf wichtig für die Zukunft

Besonnenheit beinhalte, seine Grenzen zu kennen und nicht vorschnell zu agieren. Klug sei einer, der Zusammenhänge ergründet und entsprechend handelt. „Wagt künftig mehr denn je, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen und macht das wohlwollend anderen gegenüber“, appellierte Umbscheiden.

Bürgermeister Johannes Moser rief dazu auf, sich zu qualifizieren, die Lücken in den freiwerdenden Stellen zu schließen und sich auf die Digitalisierung einzulassen. Ebenso wichtig sei es, den Umweltschutz zu unterstützen, den Frieden zu wahren und Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen. Martina Saalfrank vom Förderverein hob die Wichtigkeit des Lebenslaufs hervor, der für die Schüler mit dem Abitur beginne. Sie riet ihnen, etwas Tolles zu machen und dies im Lebenslauf mit aufzuführen.