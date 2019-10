von Holle Rauser

Langsam setzt sich das Mühlrad an der Hausseite der Engener Gaugelmühle in Bewegung. Nach über 40 Jahren ziert das denkmalgeschützte Haus wieder sein Wahrzeichen. Hauptverantwortlicher für das neue Mühlrad ist Robert Vetter aus dem Allgäu. Er ist gelernter Schreiner, spezialisiert auf Mühlradbau. „Die Technik sieht simpel aus, hat es aber in sich“, so Vetter.

Die Lager, auf denen das Rad läuft, die Umwucht, der Sitz der Schaufeln – vieles müsse beachtet werden. Vetter nahm die noch verwendbaren Teile des Mühlrads mit ins Allgäu, baute die Holzkonstruktion und ließ die Wasserschaufeln mit Sandstrahltechnik vom Rost befreien. Da das Rad ein schützendes Gehäuse braucht, wurde auch das Gebäude vor Ort saniert und neu gedeckt.

Für „Gaugelmüller“ Ulrich Clauss ist der Neubeginn zugleich Abschluss und Krönung eines Lebenswerks. Die Gaugelmühle war unter Müllermeister Hermann Gruber bis 1978 in Betrieb. 1981 kaufte Ingenieur Clauss das Gebäude. „Das war der Beginn einer unendlichen Geschichte“, so Clauss schmunzelnd. Ab 1987 erhielt das Haus vier Wohnungen, ein kleines Ladengeschäft und eine Weinstube.

Mit dem traditionellen Müllergruß „Glück zu“ stieß Ulrich Clauss (links) mit seiner Familie, Handwerkern und Planern auf die gelungene Mühlradrekonstruktion an. Zweiter von rechts ist Mühlenbauer Robert Vetter.

2002 folgte eine Ferienwohnung. Den wertvollen Bestand behielt Clauss im Auge: 2008 wurde mit dem Herrichten des Sägeschuppens und der Rekonstruktion der alten Hochgangsäge begonnen, die 2013 in Betrieb genommen wurde.

Am Mühlentag um Pfingsten und am Denkmaltag im September öffnet die Gaugelmühle regelmäßig ihre Türen. Auch sonst gäbe es Gelegenheit, das Haus kennen zu lernen, denn die Gaugelmühle beherbergt seit 1991 eine Gaststätte – derzeit aber ohne Pächter. Mühlstein und Räderwerk des neuen Mühlrads können in der Gaststube beobachtet werden – nun sogar in Bewegung.

Für den Neubau des Mühlrads interessierte sich auch der Bayrische Rundfunk. Für die Serie „Zwischen Spessart und Karwendel„ begleitete ein Fernsehteam den „Mühlenarzt“ Robert Vetter. Die Sendung vom 10. November 2018 ist in der Mediathek des BR und auf Youtube abrufbar.