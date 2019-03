von SK

Auf einem Geländesporn östlich des Ortsteils Bargen tief im Wald gelegen, ist der römische Gutshof bei Engen-Bargen einer der besterhaltenen in Baden-Württemberg, allerdings verborgen unter teils meterhohen Schutthügeln. In Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein Engen und dem Hegau Geschichtsverein wird es dort wieder eine Führung im Rahmen des Veranstaltungsjahres der Römerstraße geben. Unter der fachkundigen Anleitung von Armin Höfler, ehrenamtlicher Beauftragter der Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Freiburg, können sich die Besucher die unter den beeindruckend erhaltenen Ruinenhügeln verborgenen Gebäude erschließen. Dazu gehören neben dem Hauptgebäude ein Badehaus, ein großes Wirtschaftsgebäude und ein kleiner Tempel. Dabei werden spannende Einblicke in die Erforschungsgeschichte der Villa Rustica sowie in die römische Zeit im Hegau im 1. bis 3. Jahrhundert geboten.

Teilnahme ist kostenlos

Treffpunkt ist am Freitag, 5. April, um 16.30 Uhr am Sportplatz in Engen-Bargen (am südlichen Ortsausgang am Abzweig von der Römerstraße zum Gutshof; Hinweisschild Römischer Gutshof). Als Veranstaltung innerhalb des Veranstaltungsjahrs entlang der Römerstraße ist die Teilnahme kostenlos. Information und Anmeldung: Kulturamt Engen, Lara Baumgärtel, Tel. (0 77 33) 50 22 11, Mail: LBaumgaertel@engen.de.

Organisiert wird das Veranstaltungsjahr von der Römerstraße Neckar-Alb-Aare, die als moderne Themenroute entlang überlieferter antiker Streckenführungen den deutschen Südwesten und die Schweiz verbindet. Zu zeigen, dass römisches Leben mehr war als militärischer Drill, ist auch 2019 wieder Ziel vieler Veranstaltungen entlang der Römerstraße Neckar-Alb-Aare. Das breitgefächerte Angebot reicht von speziellen Kinderaktionen über Familienangebote wie Römerfeste und Heerlager bis hin zu archäologischen Wanderungen, Gelände- und Themenführungen und wissenschaftlichen Vorträgen.

Der Flyer, in dem je eine Veranstaltung pro Ort an der Römerstraße aufgeführt wird, ist gebührenfrei bei der Geschäftsstelle der Römerstraße erhältlich, unter Tel. (07 41) 49 43 03, E-Mail: info@roemerstrasse.net und steht als Download unter: www.roemerstrasse.net bereit