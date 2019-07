von Jürgen Waschkowitz

Einen runden Geburtstag kann das diesjährige Altstadtfest in Engen feiern. Mit einem attraktiven und bunten Programm sowie zahlreichen Angeboten lockt das Fest am Samstag, den 20. Juli, ab 11 zum 40. Mal – und wird die „Gass wackeln“ lassen. Bereits ab acht Uhr beginnt der offizielle Trödel- und Flohmarkt in der Hauptstraße ab dem Kornhaus sowie der Kinderflohmarkt in der Peterstraße bis zum Platz vor der Stadtkirche. Zahlreiche Kinder bieten hier ihre überflüssig gewordenen Spielsachen und Kuscheltiere an. Bürgermeister Johannes Moser wird zusammen mit den Jagdhornbläsern, dem Fanfarenzug und den Trachtendamen auf dem Marktplatz das Fest eröffnen.

„Wir bemühen uns jedes Jahr, beim Fest neue Impulse zu setzen, Tradition sowie Neuerungen zu vereinen“, erklärt Bürgermeister Johannes Moser im Pressegespräch. „Das ist auch dieses Jahr wieder den Verantwortlichen um Carmen Mangone aus dem Rathausteam gelungen. Wir können uns auf einen schönen, unterhaltsamen und interessanten Tag freuen“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Viel Musik wird für Stimmung sorgen

Das traditionelle Altstadtfest, der Höhepunkt im Reigen der Veranstaltungen im gesellschaftlichen Leben der Stadt Engen, wird von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Gruppen gestaltet. Dieses Jahr wollen insgesamt 68 Teilnehmer – 31 Vereine aus Engen und den Teilorten, 28 Einzelhändler, sowie zahllose Institutionen, Schulen, Organisationen und Einrichtungen – den Besuchern wieder einen erlebnisreichen Tag bereiten. Ist am Nachmittag noch Schauen, Bummeln, Genießen und Kaufen angesagt, gehören der Abend und die Nacht dem gemütlichen Beisammensein und dem kommunikativen Treiben. An allen Ecken und Plätzen sorgen Bands, Musikkapellen und Alleinunterhalter für gute Stimmung. Der Jugendschutz wird beim Ausschank sehr wichtig genommen, die Jugendlichen werden auch kontrolliert, ob sie Alkohol auf das Fest mitbringen.

Rund um die zahlreichen Stände und Buden gibt es ein Unterhaltungs- und Kulturprogramm der Extraklasse. Bis in die Nacht hinein locken Flohmarkt, Theater, Kleinkünstler, Musik und Tanz zum Verweilen in den ansprechenden Gassen der gesamten Altstadt, getreu dem Motto: „Da wackelt die Gass.“

„Europäisches Dorf“ mit Vertretern der Partnerstädte

Es gibt mehrere Ereignis- und Kulturschwerpunkte mit zehn Bühnen: vom Platz der Trachtenkapelle Stetten, die urige Stimmung und Volksmusik bietet, über den Marktplatz der Bargener Bürgergemeinschaft mit „Musik, die Spaß macht“ von Pirmin Wäldin, den Pfarrgarten mit der Stadtmusik, den Schillerplatz und die Vorstadt bis zum Alten Stadtgarten, auf dem der Hegauer FV und die Jugendlichen ihren „Friday“ feiern, bis zur Freilichtbühne hinter dem Rathaus, auf dem der Jugendgemeinderat ein buntes Programm organisiert hat. Darüber hinaus ist die gesamte Altstadt mit ihren Gassen, Winkeln und Plätzen eine einzige Bühne für Attraktionen aller Art.

Rund um diese Zentren gibt es ein „Europäisches Dorf“ mit Vertretern der Partnerstädte und erstmals einer eigenen Bühne, eine Wiederbelebung der Braukunst in Engen durch den Schwarzwaldverein im alten Sudhaus, sowie „mobile Künstler“, Gaukler, Ballonkünstler und Alphornbläser, die an verschiedenen Stellen und Plätzen ihre Vorführungen darbieten, sowie dieses Jahr ganz neu: am Abend eine Show mit illuminierten Seifenblasen.