von Holle Rauser

Auf eine spannende Reise durch China nahm der Reisejournalist Stefan Orth sein Publikum in der Stadtbücherei Engen auf Einladung des Fördervereins mit. „Couchsurfing in China„, so der Titel des Buches, das Stefan Orth über seine Tour im vergangenen Jahr geschrieben hat.

„Couchsurfing„ bedeutet die Übernachtung bei Privatpersonen und bietet nach Erfahrung des Autors Einblicke in den Alltag von Menschen in anderen Ländern. Zuvor hatte er schon den Iran und Russland auf diese Weise bereist. Der multimedial gestaltete Vortrag – Stefan Orth zeigte Fotos, Filmausschnitte und Animationsfilme – zeigte beeindruckende Gegensätze im Land der Mitte. Alte Burgzinnen vor einem Atomkraftwerk, Tempelanlagen und riesige Hochhäuser, kuschelige Pandas und martialische Statuen.

Seidenstraße als Weg zum Weltmarkt

„China ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für Langnasen“, hatte ihm eine chinesische Bekannte vor seiner Reise versprochen. Ob als Lehrer, Prospektverteiler, Wahrsager oder „Mietverlobter“ für das Neujahrsfest – unglaublich viele Perspektiven würden sich ihm eröffnen. Insgesamt legte Stefan Orth 15 000 Kilometer in China zurück und beobachtete dabei nicht zuletzt die rasante technologische Entwicklung des Landes. Immobilien, Verkehrsmittel- und wege entstehen demnach in kürzester Zeit und trügen zur Wirtschafts- und Weltmacht Chinas bei, das auf der neuen Seidenstraße nach einem zusätzlichen Weg zum Weltmarkt sucht.

Sorglosigkeit bei Staatskontrolle

Die Mentalität der Chinesen erzeugt dabei für Europäer befremdliche Trends. So zeigte Stefan Orth, dass etwa „Rotlichtfußgänger“ von Kameras aufgezeichnet und per Bildschirm in der Stadt übertragen würden. „Dienstleister, Produkte, aber auch das Verhalten Einzelner werden bewertet. Blutspenden und die Teilnahme an Parteiveranstaltungen bekommen Pluspunkte“, erläuterte der Journalist das neuartige „social credit System“. „Die Chinesen sind Kontrolle gewohnt und gehen recht sorglos mit Daten um“, so die Feststellung des Journalisten.