von Elmar Veeser

Eigentlich wollte ich nur den wöchentlichen Routine-Einkauf von Lebensmitteln tätigen, doch von Routine kann in Zeiten des Coronavirus-Ausnahmezustandes auch im Hegau keine Rede sein. Ich betrat das Lebensmittelgeschäft meiner Wahl in Engen und prompt stand ich vor einem völlig leergeräumten Toastbrot-Regal. Den einfachen Weizentoast benutze ich gerne, um Fleischküchle zu machen, dadurch werden diese – so viel kann ich von meinem Spezialrezept verraten – in Verbindung mit genügend Ei schön zart und fluffig.

Zusätzliche Gefahr

Alles andere, was ich noch benötigte, war vorrätig, obwohl mir natürlich auffiel, dass sowohl das Konservenregal als auch die Paletten, auf denen sonst das Toilettenpapier aufgestapelt ist, leer waren. Für mich aber war nur ärgerlich, dass ich wegen des Toastbrots einen weiteren Markt aufsuchen musste. Also auf zum nächsten Laden – und das bedeutete zwangsläufig zusätzliche Kontaktgefahren.

Im Edeka-Markt Holzky werden die Kunden auf Mengenbeschränkungen hingewiesen.

Doch auch dort, beim Discounter Aldi, war kein Toastbrot mehr zu haben. Aus Neugierde ging ich noch ans Toilettenpapierregal und siehe da, die Ware war zwar auch ausverkauft, doch lag ein Hinweiszettel aus, dass man die Mengen auf zwei Packungen pro Kunde begrenzt habe und um Verständnis bitte. Aber zurück zu meinem Ärgernis.

Vernunft gegen inneren Reflex

Ich sah mich genötigt, ein drittes Geschäft in Engen aufzusuchen und dort wurde ich fündig: im Edeka-Markt bekam ich endlich mein Toastbrot! Und was passierte dann? Einem inneren Reflex folgend, wollte ich gleich zwei Packungen mitnehmen, doch dann meldete sich die Vernunft und ich legte eine wieder zurück.

In dieser Zeit muss man besonders an andere und nicht nur an sich selbst denken, sagte ich mir. Und mit diesem inneren Hochgefühl ging ich zur Kasse, strahlte die Verkäuferin an und zahlte mit Wonne den Cent-Betrag.

PS: Die Fleischküchle gelangen sehr gut und haben einen wohlschmeckend ironischen Beigeschmack. Denn da das Hamstern gerade in Mode ist, habe ich aus Trotz gegen diese unsolidarische Haltung statt den üblichen sechs nur fünf Scheiben auf 400 Gramm gemischtes Hack verwendet.