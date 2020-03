Der Zuständigkeitsbereich des katholischen Kirchenbezirks Oberer Hegau betrifft die Kirchen in Engen (inklusive der Ortsteile), Mühlhausen-Ehingen sowie Aach und auch die Autobahnkapelle Hegau. Laut Matthias Zimmermann ist die Absage der Gottesdienste zunächst auf dieses Wochenende, 14 und 15. März, beschränkt. Die Kirche werde sich auch künftig an das halten, was die Behörden als Schutz vor einer rasanten Ausbreitung des Corona-Virus vorgeben. Das bedeutet, dass es voraussichtlich bis Ostern keine Gottesdienste geben wird.