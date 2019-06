von Jürgen Waschkowitz

Engen – Die Abteilung Circus Casanietto des Turnvereins Engen hat sich mit ihren zirzensischen Vorführungen und sozialem Engagement weit über die Grenzen von Engen hinaus einen Namen gemacht. Jetzt wurden die Gruppe und das Trainer-Team um Christiane Schlenker beim Lotto Sportjugend-Förderpreis Baden-Württemberg im Rahmen einer Feier im Europa Park Rust mit einem zweiten Platz bei den Preisträgern in der Region Hochrhein-Schwarzwald ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert.

„Der Lotto Sportjugend-Förderpreis wird seit 1998 im zweijährigen Turnus und in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium sowie der Baden-Württembergischen Sportjugend im Landessportverband ausgeschrieben. Über 2300 Vereine nahmen bisher teil, die Preisgelder lagen in der Gesamt-Summe bei über einer Million Euro“, stellt Christiane Schlenker mit ein wenig Stolz vor.

Bei der Bewerbung sollte ein Projekt vorgestellt werden, bei dem sich die Jugendlichen über den normalen Sportbetrieb hinaus engagieren. „Da lag es auf der Hand, dass wir unseren Mitmachzirkus im Rahmen des Engener Ferienprogramms vorstellten“, erklärt Christiane Schlenker. „Im vergangenen Jahr haben dabei 32 Kids drei schöne und erfolgreiche Tage im Bürgerhaus Zimmerholz verbracht. Wir freuen uns, dass dieses Projekt so erfolgreich belohnt wurde“, freut sie sich.

„Bei der Ehrung durften insgesamt sechs Mitglieder der Abteilung teilnehmen und ich habe die Trainerinnen und besonders aktive Mitglieder mitgenommen“, so die Leiterin des Circus. „Bei der Siegerehrung der Regionen wurde jeweils ein Vertreter der Teilnehmer auf die Bühne gebeten“, beschreibt sie das Procedere der Ehrungen. „Zuerst wurden die Anerkennungspreise überreicht, dann kamen die Hauptpreise von Platz fünf bis Platz eins, was natürlich sehr spannend für uns war. Wir hatten bei der Einladung zur Verleihung nur erfahren, dass wir einen der fünf Hauptpreise erhalten werden, aber nicht welchen“, erinnert sie sich und an ihr Herzklopfen.

„Mein Wunsch war unter die ersten drei zu kommen, groß war die Freude über Platz zwei. Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut, unser jahrelanger Einsatz wurde jetzt ganz offiziell gewürdigt. Wobei wir in der Bewerbung gar nicht explizit erwähnt haben, dass wir dieses Ferienprogramm im kommenden August bereits zum zwölften Mal in Folge anbieten.“