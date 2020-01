von Jürgen Waschkowitz

Es war der spannendste Moment des Abends beim Neujahrsempfang der Stadt Engen. Nachdem Bürgermeister Johannes Moser die imposante Rückschau der vollendeten oder in Angriff genommen Maßnahmen des vergangenen Jahres vorgestellt hatte und eine imponierende finanzielle Situation verkündenden konnte, gab er bekannt, für die im Herbst anstehende Wahl zum Bürgermeister erneut zu kandidieren: „Wir haben nicht nur im vergangenen Jahr viel erledigen können und eine positive Bilanz für unsere Stadtgemeinschaft erarbeiten. Es stehen aber noch einige wichtige Angelegenheiten an, die ich gerne mit dem Gemeinderat und ihnen erledigen möchte. Deshalb habe ich mich entschlossen, auch nach Absprache mit meiner Familie, für die Wahl am 20. September noch einmal zu kandidieren.“ Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden drei ehemalige Gemeinderat sowie der ehemalige Bürgermeister der ungarischen Partnerstadt Pannonhalma, Ference Bagó geehrt. Über die Klimakrise hielt Prof. Dr. Manfred Fischdick die Festrede.

