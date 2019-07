von Holle Rauser

Engen – Altstadtbelebung steht bei vielen Engener Gemeinderäten auf der Liste. Mit seinem kleinen Buchladen am Engener Marktplatz sorgt Christian Arnold (44) bereits jetzt dafür, dass man entspannt vor Ort stöbern und einkaufen kann. Als Buchhändler hat er auch ein offenes Ohr für die Probleme seiner Kunden. „Oft wird die Wohnungsnot angesprochen“, so Arnold. Jetzt, da er für die CDU-Fraktion in den Gemeinderat gewählt wurde, möchte er gegen die Wohnungsnot angehen.

Arnold hat einen deutsch-schweizerischen Doppelpass. Der Schweiz bleibt er weiterhin treu: „Wenn man in der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft gespielt hat, gibt man das nicht auf.“ 97 Länderspiele hat Arnold von 1995 bis 2001 absolviert und mit der Mannschaft 1997 Bronze bei der Hallen-EM geholt. 2001 verpasste das Team ganz knapp in Japan die Olympiaqualifikation für Sydney. „Hockey war mein Leben“, so der Buchhändler.

Die Buchhandlung bezeichnet er als Glücksfall

Nach einem Studium der Sportwissenschaft war er im Sportmarketing. Nach einigen Jahren wollte der dieses „Hamsterrad“ (Arnold) dann aber verlassen. „Ich wollte nur noch das machen, was mich wirklich interessiert.“ Seine Affinität zur Literatur hängt kurioserweise auch mit seiner Sportlerlaufbahn zusammen: „Wenn man im Trainingslager oder vor Spielen viel Wartezeit hat, fängt man an, zu lesen“, erzählt Arnold schmunzelnd.

Die Übernahme der Engener Buchhandlung bezeichnet er als Glücksfall. „Tolle Menschen, tolle Ausstattung, interessante Gespräche.“ Und: „Man kriegt mit, was die Leute bewegt.“

Wohnungsbaugesellschaft nach Schweizer Vorbild

Wie eben die Wohnungsnot. Arnold will sie mit einer Wohnungsbaugesellschaft nach Schweizer Vorbild bekämpfen. „Das funktioniert dort seit über 100 Jahren. In der Schweiz werden die Einlagen nicht verzinst“, erläutert er. „Die Preise für Wohnungen sind zu hoch. Da wird es künftig andere Möglichkeiten geben müssen.“

Arnold schwebt eine Zusammenführung von Käufern vor, mit der Stadt als Anlaufstelle. Denn prinzipiell sieht er die Zukunft in Mehrparteienhäusern, statt in einzelnen Parzellen. „Ich finde, wir sollten den Fokus Neubau nicht eindimensional auf Einfamilienhäuser richten.“ Gerade die jungen Engener hätten keine Möglichkeit, vor Ort zu wohnen.

Wohnungsbau ausschließlich für Sozialwohnungen könne nicht die Lösung sein: „Wohnungen muss es für alle geben: für Ältere, für Singles, für Normalverdiener. Nur der Mix bringt es langfristig.“ Auch den Radgwegausbau und ein Verkehrskonzept hat der 44-Jährige auf seiner politischen Agenda.