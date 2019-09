von Jürgen Waschkowitz

Zum „Tag der Demokratie“ richtete die Aktionsgemeinschaft „Unser buntes Engen“ am vergangenen Samstag im Stadtpark ein Fest der Begegnung aus. Seit dem Jahr 2007 wird nach dem Willen der Vereinten Nationen der Internationale Tag der Demokratie begangen. Ziel dieses Tages ist die Förderung und Verteidigung der Grundsätze der Demokratie, zum Beispiel Wahrung der Menschenwürde, Gleichheit vor dem Gesetz, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit. Als Stadt, in der rund 70 Nationalitäten friedlich miteinander leben und sich gegenseitig beleben, zeigte Engen in der Region durch diese besondere Aktion ihre Bereitschaft, auf die internationale Aktion aufmerksam zu machen.

