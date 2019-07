von Jürgen Waschkowitz

(jw) 90 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen der Realschule hat der Anne-Frank-Schulverbund Engen in diesem Jahr entlassen. Zahlreiche Schüler wurden für besondere Leistungen gelob oder erhielten einen Preis. Ein Musiktrio des umrahmte die Feier, ein begabter Schüler unterhielt mit Klaviersoli. Schulleiter Wolfram erinnerte in seinen Abschiedsworten an die technische Meisterleistung der Mondlandung vor 50 Jahren und die sich daraus resultierende technische Entwicklung bis heute.





Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz Bild: Jürgen Waschkowitz

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein