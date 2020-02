Nicht unterkriegen ließen sich die Narren in Welschingen: Unter dem Motto „Dieses Johr fahrt zum fäschte, de Rolli in den Wilden Westen“, hatten sich Zunftmeister Werner Kohler und sein Narrenrat mit Indianern und Cowboy verbündet und lieferten sich einen erbitterten Kampf mit den Verantwortlichen der Stadt Engen, ihre Eigenständigkeit zu erreichen. Den Kampf musste der Schulleiter Markus Oppermann am Marterpfahl erleben.