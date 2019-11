Die Steigerung spiegelt die Tarifsteigerung bei den Erziehern wider. Während die Verbände einen Kostendeckungsgrad durch die Elternbeiträge von 20 Prozent anstreben, bleibe dieser auch nach der Erhöhung bei rund 16 Prozent, gab Bürgermeister Johannes Moser zu verstehen. Die monatlichen Beiträge steigen jeweils für das Kind aus einer Familie mit einem Kind im Kindergarten von 124 auf 128 Euro, in der Tagesstätte von 330 auf 340 Euro, in der Krippe von 365 auf 376 Euro bei fünftägiger Betreuung, in der Ganztagskrippe von 548 auf 564 Euro für fünf Tage und im Hort von 155 auf 159,65 Euro.

Gemeinderat verabschiedet die neuen Elternbeiträge mit einer Gegenstimme

Die Ferienbetreuung wird derzeit umstrukturiert. Aus diesem Grund gibt hier keine Erhöhung für 2020. Die Eltern bezahlen Beiträge für 11 Monate, der August ist beitragsfrei. Den detaillierten Gebührenschlüssel gibt es online auf der Homepage der Stadt Engen. Der Engener Gemeinderat verabschiedete die neuen Elternbeiträge mit einer Gegenstimme. SPD-Rat Tim Strobel sprach sich für Gebührenfreiheit aus.