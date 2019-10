von Holle Rauser

Surrend zieht ein selbst fahrendes Modellmobil seine Kreise, gegenüber wird Holz gesägt und vor der Halle werden Pflastersteinen verlegt: Handwerker und Dienstleistungsbetriebe waren am Freitag auf Einladung des Anne-Frank-Schulverbunds zur zehnten Engener Ausbildungsmesse in die Stadthalle gekommen.

Rund 300 Schüler der Real- und Werkrealschule ließen sich beraten. Ein Pflichttermin? „Das kommt auf die Einstellung an“, erläutert Lehrer Cliff Thamm, der die Angebote zur Berufsorientierung im Schulverbund betreut. „Es gibt Schüler, die hier nur Werbeartikel mitnehmen. Andere wollen hier gute Beratung bekommen und Kontakte knüpfen“.

„Tolle Gelegenheit für Betriebe“

Für die Stadt Engen sei die Ausbildungsmesse eine „tolle Gelegenheit für Betriebe und Unternehmen, sich zu präsentieren“, so Wirtschaftsförderer Peter Freisleben. Die Stadt ist selbst mit einem Stand vertreten. Marianne Wikenhauser, Hauptamtsleiter Patrick Stärk und zwei Azubis informieren über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Gemeinde vom Verwaltungsangestellten bis zum Erzieherin.

Neben den Engener Betrieben sind auch überregionale Angebote dabei, etwa die AOK, der Hochschulcampus Tuttlingen oder die Bundespolizei, deren Stand ständig von Schülergruppen umlagert war. „Ich kann mir gut vorstellen, zur Polizei zu gehen“, sagt Lance Turchi. Zusammen mit seinem Klassenkamerad Florian Haßler hat er sich über die Ausbildungs- und Karrierechancen informiert. „Kameradschaft und dass man anderen helfen kann“, nennt Florian als Beweggründe.

Lehre auch für Abiturienten interessant

„Schwindelfrei und gut in Mathe“, muss man sein, wenn man Zimmerer werden möchte. Das erfahren die Schüler von Bianka Keller und den Azubis der Zimmerei Keller. Der Welschinger Betrieb hat schon Praktikenten und Lehrlinge über die Messe bekommen. „Für uns lohnt es sich“, so Bianca Keller. Auch für Abiturienten könne eine Zimmererlehre interessant sein, so Keller Etwa wenn man später Architektur studieren möchte.

Angehende Landschaftsarchitekten könnten bei Gartenbau Schwehr Erfahrung sammeln, Norgard Österle bedauert daher, dass das Gymnasium nicht teilgenommen hat. Doch wichtiger als der Schulabschluss ist die Bereitschaft, draußen zu arbeiten. „Vor allem aber muss man ins Team passen“, so die Gartenarchitektin.

Azubis beraten „auf Augenhöhe“

Zum ersten Mal dabei ist Jana Ritter mit ihrer „Hörwelt“. Ihr Azubi Fabian Friemann kam über ein Praktikum in den Betrieb und ist im ersten Lehrjahr. Fast alle Aussteller haben ihre Auszubildenden mitgebracht: „Sie reden nicht nur auf Augenhöhe mit den Schülern, sondern bringen auch Ideen für die Standgestaltung mit“, so Martin Schoch von Förster Technik begeistert.

Den Schülern falle es leichter, mit den Lehrlingen, die nur wenige Jahre älter sind, ins Gespräch zu kommen. Und sich vielleicht für einen Beruf zu begeistern, der nicht dem Klischee entspricht. So wie Elena Kessler, die KFZ-Mechatronikerin beim Autohaus Moser ist. „Die typischen Frauenberufe wie Erzieherin oder Floristin waren nichts für mich“, erzählt sie. In der Berufsschule muss sie mit vielen männlichen Kollegen büffeln. „Aber im Betrieb bin ich voll akzeptiert“, so die Auszubildende.