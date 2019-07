von Jürgen Waschkowitz

Feste Formen und Ausmaße hat das neue Seniorendomizil am Hewen in Engen angenommen. Zum Richtfest hatte das Investorenehepaar Claudia und Maik Zlatanovic eingeladen. Seit dem Spatenstich im vergangenen Jahr hat sich das imposante Bauwerk in seiner äußerlichen Struktur mächtig entwickelt. Die Innenaufteilung ist gesetzt, viele Kilometer an Versorgungskanäle und Kabel sind verlegt. Nach dem offiziellen Richtfest-Spruch und Grußworten führte Maik Zlatanovic durch die Stockwerke, erklärte Aufteilungen und vermittelte Besonderheiten.

„In den bis jetzt rund 15 Monaten Bauzeit haben wir in tadelloser Zusammenarbeit von Architekten, Handwerkern und Zulieferern einen nahezu perfekten Stand erreicht“, stellte Maik Zlatanovic mit Stolz fest. Auch Architekt Michael Graf bescheinigte, dass „uns nahezu eine Punktlandung in Bezug auf die Zeit und die Kosten gelungen ist . Wenn alles so vorbildlich weiterläuft, können wir eventuell im kommenden Frühjahr, nach rund zwei Jahren Bauzeit, mit der Einweihung rechnen.“

Schwierige Baugesetzgebung

„Gesetzgebende Regularien haben unser Unternehmen in seiner Existenz bedroht, wir mussten neue Wege suchen“, erinnerte Maik Zlatanovic an die Gründe und den Anfang des Seniorendomizils am Hewen in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste. Es sei nicht leicht gewesen, ein passendes Grundstück für seine Visionen einer vorbildlichen Seniorenanlage zu finden. „Vorgegeben war außerdem für mich und meine Frau, dass wir in Engen bleiben wollen“, bekräftigte er.

„Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück wurden wir von der Stadt Engen und besonders dem städtischen Bauamt unter der Leitung von Matthias Distler tatkräftig unterstützt und fündig“, lobte er noch einmal ausdrücklich die Stadtverwaltung. Bei den Vorbereitungen für den Bau hätten er und seine Frau einiges an Demut entwickelt. „Es lief nicht alles gleich so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber wir hatten Glück und fanden die entsprechenden Partner für unsere Vorhaben“, zeigte er sich zufrieden und dankbar. Innerhalb eines Jahres sei das, „was sie heute hier vorfinden, geschaffen worden, mit Hilfe und Einsatz besonders engagierter und motivierter Mitarbeiter und Mitstreiter. Entstanden ist ein Werk mit hoher Lebens- und Raumkultur, in dem sich nicht nur unsere zukünftigen Senioren, sondern alle zu ihrem Wohl Beteiligte zuhause fühlen können“, ist er überzeugt.

Dank durch Vertreter der Stadt

Über das Bauwerk freute sich auch Bernhard Maier, der in Vertretung von Bürgermeister Johannes Moser am ichtfest teilnahm. „Sie haben sich nicht nur für unsere Senioren besonders in der Vergangenheit mit ihren beiden Einrichtungen engagiert, sondern mit dieser gelungenen neuen Seniorenanlage auch an die Zukunft gedacht und außerdem einen besonderen Blickfang für den Eingangsbereich der Stadt Engen geschaffen“, lobte er das Ehepaar Zlatanovic. „Mit der neuen Einrichtung weiten sie das Angebot für unsere Senioren erheblich aus und bieten ihnen angemessene Fürsorge im Alter.“

„Wir wollen mit der neuen Anlage im System bleiben, auch im Einklang mit den neuen Richtlinien der Pflegeverordnung“, betonte Maik Zlatanovic. „Diese sollen umgesetzt in ein gelungenes Werk für die Allgemeinheit einfließen sowie der demographischen Entwicklung gerecht werden. Ebenso sind wir mit dem Gebäudekomplex samt der Außenanlage unserer Pflicht und Verantwortung für die Menschen und die sie umgebende Natur gerecht werden“, stellte der Investor vor.