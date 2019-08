Seit einigen Wochen ist die Ampelanlage an der Ballenberg-Unterführung laut Pressemitteilung der Engener Stadtverwaltung nicht mehr voll funktionsfähig. Die Ampelphase sei kürzer als üblich, sodass meist nur ein bis zwei Fahrzeuge die Unterführung bei „Grün“ passieren können.

Als Grund wurde ein Defekt an den in der Fahrbahn eingebauten Induktionsschleifen, die die Ampel steuern, ausgemacht. Am Mittwoch, 14. August, sollen deshalb die defekten Induktionsschleifen gegen neue ausgetauscht werden. Dazu müsse die Fahrbahn aufgeschnitten werden. Daher wird die Ballenberg-Unterführung an diesem Tag für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Bei schlechter Witterung kann sich der Termin verschieben. Für diese Einschränkung bittet die Engener Stadtverwaltung um Verständnis.