Am kürzesten Tag des Jahres, am Freitag, 21. Dezember, werden im Schützenturm wieder die Kurzfilme über die Leinwand flimmern: „Kurz und gut“ ist das Motto. Ausgewählt von Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler stehen 27 Kurzfilme auf dem Programm. Neu dabei sind Filme für Kinder und Jugendliche, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Engen und pro familia Singen gezeigt werden.

Die Ateliergemeinschaft Mahler/Müller-Harter beteiligt sich zum siebten Mal am bundesweiten Kurzfilmtag, der das Thema „Stadt Land Fluss“ in den Fokus rückt. „Schwerpunkt in diesem Jahr sind Filme und Kurzfilme, die wichtige Themen für Kinder ansprechen“, bezieht Manfred Müller-Harter auch Erwachsenen mit ein, die im Erziehungsbereich tätig sind. Die Dokumentarfilme „Ich bin jetzt hier“ und „Die Straße gehört uns“ zeigen die Lebensrealität von Kindern auf der Flucht oder in Migration und Filme über Straßenkinder auf der ganzen Welt. Müller-Harter betont, dass diese Filme neben dem pädagogischen Wert auch witzig und ungewöhnlich gemacht seien. Im anschließenden Gespräch mit David Tchakoura, Integrationsbeauftragter der Stadt Engen, kann dieser Themenkomplex vertieft werden.

Filme über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung

Auch das zurzeit viel diskutierte Thema Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung wird mit neun Kurzfilmen in den Fokus gerückt. „Anders sein ist keine Frage, an der man scheitern muss“, weist Müller-Harter auf das Filmprojekt Rainbow hin, das in Zusammenarbeit mit pro familia Singen gezeigt wird. Entwickelt wurden das Projekt und die Filme von Medienfachleuten, lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie Trans-Gruppierungen und Menschenrechtsgruppen aus vielen Ländern Europas. Die Filme richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahre und älter und klären altersentsprechend über das Thema auf. Nadine Schäfer von pro familia Singen wird im Anschluss Fragen beantworten.

Manfred Müller-Harter war schon immer ein Fan des Kurzfilms, er sagt: „Die Stärke dieses Formats sind überraschende Wendungen in kurzer Zeit, die zum Nachdenken anregen.“ Das zählt auch für die „Golden Shorts“, zehn preisgekrönte Kurzfilme aus aller Welt, die im Abendprogramm gezeigt werden. Bürgermeister Johannes Moser dankte den Künstlern Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler von der Ateliergemeinschaft im Schützenturm. Die beiden „Türmler“ würden mit Veranstaltungen im Punkt Kultur das Engener Kulturleben auch immer wieder mit guten Filmen bereichern.