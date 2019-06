von SK

Bei Baggerarbeiten in einem Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Weierhägle wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Wie die Polizei informierte, konnte ein Energieversorger die Gasleitung zunächst abklemmen und anschließend reparieren. Zur Sicherung führte die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Messungen durch. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für Personen.