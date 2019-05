von SK

Ein achtjähriger Junge wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr von einem Autofahrer in der Distelstraße angefahren. Das von der Boelckestraße kommende Kind war in die Distelstraße eingebogen und fuhr in Richtung Jahnstraße. Der in der Distelstraße Höhe Hausnummer 2 befindliche 31-jährige Autofahrer übersah laut Polizei den von links kommenden Jungen und erfasste das Kind, das daraufhin stürzte. Bei dem Sturz wurde das Kind verletzt und musste vom Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.