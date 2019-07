Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von mehreren hundert Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der L 191, wie die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine 16-jährige Roller-Fahrerin war auf der Landstraße in Richtung Welschingen unterwegs. Eine nachfolgende 36-jährige Autofahrerin setzte kurz nach der Einmündung Dietfurt zum Überholen des Rollers an, als die Fahrerin nach links in einen geteerten Weg abbiegen wollte, wie die Polizei schildert. Hierbei kam es zur Kollision und die Rollerfahrerin und deren Sozia stürzten. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Wissenselement