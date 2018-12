von SK

Ein technischer Defekt im Motorraum dürfte laut Polizei die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Landesstraße 191 bei Welschingen gewesen sein. Ein in Richtung Singen fahrende Frau hielt ihren Touran, nachdem sie Brandgeruch bemerkt hatte, in der Zufahrt zum Bleichehof an. Unmittelbar danach brach ein Feuer im Motorraum aus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Engen, die bereits in Welschingen tätig war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Touran vollständig zerstört wurde.