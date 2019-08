von Holle Rauser

Los ging es im Rathaus: Im Sitzungssaal durften die Kinder auf den Stühlen der Stadträte Platz nehmen und wurden von Hauptamtsleiter Patrick Stärk begrüßt, der ihnen auch das Amtszimmer von Bürgermeister Johannes Moser zeigte, dessen Bürostuhl auch ausprobiert werden durfte.

Dann ging es, ausgestattet mit einem Detektivausweis, auf Stadtrallye: „Ein Dieb wurde in der Altstadt beobachtet!“, kündigte der Fragebogen an. „Gesehen wurde er in der Lupfenstraße!“. Mit Feuereifer machten sich die vier Jungs und sechs Mädchen an die Aufgaben, bei denen Lösungswörter gefunden werden mussten. „In welchem Gebäude sind Gemälde?“ „Wo ist der Narrenbrunnen und wie viele Figuren hat der Vorstadtbrunnen?“

Zehn Nachwuchsdetektive im Einsatz

Diese und 14 weitere Fragen und Stationen mussten die zehn Teilnehmer beantworten und finden, was sie mit Bravour bestanden. Vom Museum zur Vorstadt, vom Schloss bis zum Stadtgarten mussten die Kinder aber nicht nur ihr Wissen beweisen: Stufen zählen und Hausnummern notieren waren auch notwendig, um zum Schluss das richtige Lösungswort herauszufinden.

Nebenbei musste auch noch der Dieb im Auge behalten werden. Zum Abschluss gab es für die erfolgreichen Ermittler Erinnerungsfotos und eine Urkunde.

Azubis machen jedes Jahr mit

Ausgedacht hatten sich das lehrreiche Stadtquiz die Auszubildenden Naomi Galasso, Matthias Ranzenberger und Sabine Heer. „Wir machen jedes Jahr beim Sommerferienprogramm mit“, erzählt Galasso. Die „Altstadtdetektive“ waren ein neues Angebot für das diesjährige Programm.