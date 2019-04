von SK

Unbekannte Täter haben auf einem Auto-Ausstellungsgelände in Engen randaliert und bei neun Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen oder die Seitenspiegel beschädigt. Wie die .Polizei mitteilt, geschah die Sachbeschädigung zwischen Sonntag 15 Uhr und Montag 9 Uhr in der Hegaustraße. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3000 Euro und sucht Zeugen. Hinweise an den Polizeiposten Engen unter Telefon (0 77 33) 94 09 15.