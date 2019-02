"Wir wären gerne in Gottmadingen geblieben. Aber es gab für uns weder ein bezahlbares Haus noch einen Bauplatz. So wohnen wir nun in unserem Eigenheim in Weil. Hier haben wir auch noch Platz für unsere Schafe", schildert Christine Blum. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und den fünf und acht Jahre alten Töchtern im kleinen Tengener Stadtteil mit gerade mal 235 Einwohner. Dort haben etliche Gottmadinger ihr Domizil gefunden. In Weil werden bald eine Reihe neuer Bauplätze ausgewiesen, wie zuletzt im benachbarten Blumenfeld, wo 13 Grundstücke im Nu vergeben und bebaut waren. Der riesige Ansturm auf Bauplätze in größeren Städten und Gemeinden des Hegaus sorgt dafür, dass immer mehr Familien in kleinere Randdörfer aufbrechen, um sich dort anzusiedeln. Auch, weil die Bauplätze wesentlich günstiger sind. Während sich die Kaufpreise für Bau-Grundstücke rund um Singen teils deutlich über 200 Euro pro Quadratmeter bewegen, kostet der in Blumenfeld gerade mal 98, in Uttenhofen sogar nur 75 Euro. Dort gibt es aktuell freie Bauplätze. Pro 500 Quadratmeter Grundstücksfläche lässt sich in den Tengener Stadtteilen schon mal gut 60 000 Euro sparen.

Günstige Preise und aktives Dorfleben

In den Dörfern lebt es sich nicht nur günstiger, es gibt auch andere Vorzüge. "Wir sind schon vor längerer Zeit von Gottmadingen nach Weil umgezogen. Wer sich in die Gemeinschaft einbringen will, wird herzlich aufgenommen, wie in den Vereinen. Wer es bevorzugt, zurückgezogen zu leben, kann dies ebenso machen", sagt die Kräuterpädagogin Waltraud Möhrke. Sie sorgt im Dorf für Furore, seit sie ihren Kräutergarten am Dorfkirchlein angelegt hat und sonntags von Mai bis September Dorfbewohner und Auswärtige zum Hock in ihrem lauschigen Gartencafé einlädt. Ehemann Olaf Möhrke schätzt ebenfalls die Dorfgemeinschaft in Weil, die auch alle 14 Tage freitagabends im Bürgerstüble beim geselligen Treff gepflegt wird. Und wer denkt, von Weil nach Singen geht es zur Arbeit nur per Auto, den lehrt Möhrke eines Besseren. "Ich nutze wie andere aus Tengener Stadtteilen den Seehas und den Bus. Das klappt prima. Die Fahrten dauern insgesamt nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor unserer Haustür. Mehr geht nicht", sagt Möhrke.

"Wir benötigen zwei Autos, da mein Mann und ich berufstätig sind und die Arbeitszeiten nicht zu den Bus- und Zugverbindungen passen" schildert Christine Blum. Sie stimme sich mit anderen Müttern ab, um die Kleinen abwechselnd in den Kindergarten nach Watterdingen zu fahren. Die ältere Tochter nutze den Bus, um in die Grundschule nach Tengen zu kommen. Ihr Mann Stefan ist an Fasnacht als Zunftmeister der Buschelewieber engagiert, auch Christine Blum ist im Vorstand aktiv.

Neues Baugebiet in Welschingen

Ein Blick in die Nachbarschaft: Die knapp 30 Grundstücke im Engener Neubaugebiet Glockenziel waren schnell vergeben und bebaut. Zudem wird dort nach einem Architekten-Wettbewerb ein Gebäudekomplex mit 30 Wohnungen erstellt. In Engen entstehen an die 150 weitere Geschosswohnungen. "In Engener Baugebieten erhalten auch Auswärtige Grundstücke, obwohl unser Punktesystem Einheimische bevorzugt", schildert Heike Bezikofer vom Engener Bauamt. In Kürze soll mit der Erschließung des neuen Wohngebiets Guuhaseln III im Stadtteil Welschingen begonnen werden. "Mit der Vermarktung wollen wir im Frühsommer einsteigen", erklärt Heike Bezikofer. "Welschingen ist als Wohnort sehr begehrt, weil auch die Infrastruktur stimmt. Die ersten beiden Abschnitte im Guuhaseln waren zügig belegt", verrät sie. Die Grundstückspreise müsse der Gemeinderat noch festlegen. Im Glockenziel kostete der Quadratmeter 210 Euro. Inzwischen haben sich laut Tiefbauamtsleiter Klaus Martin die Kosten für Erschließungen um gut 15 Prozent erhöht.

Tengener Reiz für junge Familien

In Weil ist laut Bürgermeister Marian Schreier dieses Jahr noch die Erschließung von 13 Bauplätzen im Baugebiet Heilig Wiesle geplant. Der Preis liege dort bei 145 bis 155 Euro pro Quadratmeter. "Für die Kernstadt Tengen befinden sich Baugebiete ebenfalls in Entwicklung. Die Vergabe von Bauplätzen erfolgt nach den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien. Es handelt sich um ein Punktesystem, das unterschiedliche Kriterien wie Wohnort, Vereinsaktivität und anderes berücksichtigt. Familien erhalten Bauplätze vergünstigt", berichtet Schreier. "Attraktiv ist die Stadt Tengen, weil sie einen hohen Freizeitwert in herrlicher Landschaft mit guter Infrastruktur und einem lebendigen Dorfleben verbindet. Dies ist insbesondere für junge Familien reizvoll. Darüber hinaus ist Bauland in Tengen günstiger als in der näheren Umgebung", so Schreier. Nachfrage gebe es nach Bauplätzen und Wohnungen. Deshalb sei die Stadt bestrebt, Mietwohnungsbauprojekte, gerade im bezahlbaren Bereich, zu fördern.