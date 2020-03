Bei der 61. jährlichen Hauptversammlung des Schützenvereins Anselfingen im Schützenhaus ging der Erste Vorsitzende Helmut Mayer in seiner Ansprache noch einmal auf das abgelaufene Jahr ein und gab wichtige Termine bekannt. Schriftführer Lutz Lepold ließ 2019 noch einmal Revue passieren und gab einen kleinen Kurzbericht über das im Juli stattgefundene Grillfest zum 60-jährigen Bestehen des Vereins ab. Über 70 anwesende Mitglieder konnten sich an einem schönen und gelungenen Beisammensein erfreuen – so der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Kassenprüfer Alfred Bogenschütz und Wolfgang Hess konnten Florian Bogenschütz eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen und somit die Entlastung vorschlagen, die von der Versammlung einstimmig erfolgte. Der Sportwart Michael Kästner gab die Platzierungen der einzelnen Wettkämpfe der Landes-, Kreis- und Vereinsmeisterschaften bekannt.

Vorstand wird einstimmig entlastet

Des Weiteren stand die Entlastung des amtierenden Vorstandes auf der Tagesordnung: Erster Vorstand Helmut Mayer, Zweiter Vorstand Roland Blattert, Kassier Florian Bogenschütz, Schriftführer Lutz Lepold, Sportwart Michael Kästner, Beisitzer Hans Barthold, Stephan Mayer, Dimitri Eisenmann, Eva-Maria Blattert, Johann Futterer, Tobias Futterer, Ewald Storz und Edwin Wendt. Die anschließende Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde vom Bürgermeister Johannes Moser durchgeführt und ebenfalls einstimmig von der Versammlung bestätigt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Tobias Futterer und Stefan Schmal geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Bruno Sprenger, Bernd Kuttruff und Alfred Bogenschütz ausgezeichnet. Durch sein jahrelanges und unermüdliche Engagement gegenüber dem Verein wurde Alfred Bogenschütz an diesem Abend zum Ehrenmitglied des Schützenvereins Anselfingen ernannt. Bei dem traditionellen Dreikönigschießen belegte Thomas Abendroth den 1. Platz, gefolgt von Bruno Sprenger auf Platz 2 und Uwe Frütsche auf Platz 3. Die Dreikönigsehrenscheibe wurde von Thomas Abendroth gestiftet.