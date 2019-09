Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei die Ballenbergstraße von der Schillerstraße kommend und wollte die Hegaustraße geradeaus überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung aufgrund eines technischen Defekts ausgeschaltet. Nach Angaben der 34-Jährigen, übersah sie nach der Schilderung der Polizei die ausgeschaltete Ampel beziehungsweise gab an, „grün“ gehabt zu haben, und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit dem von links kommenden Motorradfahrer kollidierte. Dieser wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.