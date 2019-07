von Holle Rauser

Zwischen fünf und 20 Jahre waren sie im Engener Gemeinderat aktiv. Sie haben viele Abende im Sitzungssaal des Engener Rathauses verbracht, Veranstaltungen der Vereine besucht, Sorgen und Wünsche der Bürger angehört und Entscheidungen zur Zukunft der Stadt getroffen.

Nun wurden die scheidenden Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung verabschiedet. „Danke an alle, die jetzt gehen. Sie haben viele Jahre mitgewirkt und mit großem Engagement Entscheidungen getroffen“, betonte Bürgermeister Johannes Moser.

Zu den bedeutendsten Projekten, die umgesetzt wurden, zähle das Gymnasium, darin sind sich viele der Alt-Gemeinderäte einig. „Das war für die Stadt sehr wichtig, zumal wir jahrelang darum gekämpft haben, den Zuschlag zu bekommen“, so Andrea Moser, die seit 20 Jahren für die UWV im Gemeinderat wirkte.

Parteiübergreifende Entscheidungen

Die Arbeit im Gremium habe sie als bereichernd erlebt. Klaus Leiber, ebenfalls ein „Urgestein“ im Gemeinderat, zählt außerdem den Neubau der Stadthalle dazu. „Auch die Überführung der Stadtwerke in eine GmbH war eine Erfolgsgeschichte“, so Leiber.

Angesichts der langen Projektliste sei eine bodenständige Finanzpolitik notwendig gewesen. Aus der Gremiumsarbeit nimmt Leiber mit, „dass die Sache an sich, nicht die Partei zählte. Entscheidungen und Konsens wurden oft relativ unkompliziert über die Fraktionsgrenzen hinweg getroffen“.

Kritisch sieht er den Verwaltungsaufwand: „Die Mühlen mahlen langsam. Beschlüsse werden gefasst und sehr langsam umgesetzt“. Für die Nachfolger im Rat hat er einen Tipp: „Über den Tellerrand hinausschauen, Konsens suchen und immer ein Auge auf dem Sparbuch haben“.

Interesse der Bürger ist Grundlage

Lars Nilson, der fünf Jahre lang Mitglied im Gemeinderat war, nennt den Umgang der Stadt mit der Flüchtlingskrise vorbildlich. „Wir können auf die Integrationsarbeit und den Neubau für die Anschlussunterbringung stolz sein“. Persönlich hat sich Nilson für den Wohnmobilstellplatz am Maxenbuck bemüht: „Wenn wir die Altstadt und den Tourismus beleben wollen, brauchen wir attraktive Stellplätze.“

Als Gemeinderat, so sein Ratschlag, sei es wichtig, den Einwohnern der Stadt zuzuhören. Allerdings merkt er an: „Kritik ist schnell geübt, ein größeres Interesse der Bürger an den Sitzungen wäre schön“.

Neue Räte sollen viel Mut mitbringen

Der Anselfinger Emil Veit hat in zwanzig Jahren als Gemeinderat viele Maßnahmen mitentschieden. Wichtig sei für ihn die Erkenntnis, dass man als Einzelner in der Gemeinschaft etwas bewirken könne. „Man kann miteinander etwas anstoßen und zum Ergebnis bringen. Das ist ungeheuer positiv“. Von den neuen Stadträten erhofft sich Veit viel Mut zum Umdenken: „Sie sollen neue Ideen und Gedanken einbringen. Vieles wird scheitern, aber man sollte es probieren“.

Den neuen Mitgliedern des Gemeinderates gab Bürgermeister Johannes Moser einen Ausblick auf die kommenden Themen. Neben einer Einführung in das neue kommunale Haushaltsrecht stünden Themen wie ökologische Maßnahmen, die Sanierung des Kornhauses und die Stärkung des Ehrenamts in Engen für sie ab sofort auf dem Programm.