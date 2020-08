Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Samstag, gegen 11.10 Uhr am Orteingang von Engen auf der L 191 in der Außer-Ort-Straße in Höhe eines Möbel-Outlet-Centers. Ein 80-jähriger fuhr laut Polizei mit einem VW-Transport von Mühlhausen-Ehingen in Richtung Engen.

An der Unfallstelle erlitt der Fahrer offensichtlich einen medizinischen Notfall. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, so die Polizei. Der Transporter kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Radweg durch eine Hecke auf ein Verkehrszeichen und auf den Parkplatz des Möbel-Centers. Dort fuhr er ungebremst auf zwei abgestellte Autos Ford Fiesta (5.000 Euro Schaden) und einem Jaguar I-Pace (50.000 Euro Schaden) auf.

Der Beifahrer des VW-Transporters blieb unverletzt. Der 80-jährige Transporter-Fahrer wurde in Klinikum eingeliefert, wo er an den Folgen des medizinischen Notfalls verstarb.