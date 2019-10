Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die am Dienstag gegen 23.15 Uhr auf der A 81, kurz vor dem Parkplatz Bruckried/Klauseneck begangen wurde. Ein 78-jähriger Autofahrer befuhr die Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Hegau, als ihn laut Polizei nach seinen Angaben ein unbekannter Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte. Unmittelbar vor ihm zog der Unbekannte auf die rechte Fahrspur, wodurch der 78-Jährige erschrak und sein Auto nach rechts in das Bankett lenkte, wo er mit der Leitplanke kollidierte, wie die Polizei berichtet. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon-Nummer (07733) 9960-0, zu melden.