Ohne schwere Verletzungen hat eine 63-Jährige am Freitagvormittag laut Polizei einen tragischen Unfall überstanden. Die Frau sei in der Turmstraße von ihrem eigenen, ins Rollen geratenen Auto erfasst worden. Sie sei gegen 10.40 Uhr damit beschäftigt gewesen, an ihrem in der Garage stehenden Mazda die Scheibenwaschanlage zu befüllen. Um die Anlage zu überprüfen, hätte sie den im Auto befindlichen, fünfjährigen Enkel gebeten, den Scheibenwischer einzuschalten. Nachdem sich dieser aufgrund der ausgeschalteten Zündung nicht bewegte, habe die Frau den Jungen aufgefordert, auch die Zündung zu betätigen. Allerdings habe der Junge dabei versehentlich den Motor gestartet.

Durch den bereits eingelegten Gang setzte sich der Wagen in Bewegung, rollte aus der Garage und streifte dabei eine Tür der Garageneinfahrt. Bei dem Versuch, das rollende Auto anzuhalten, wurde die Frau vom Mazda erfasst und beim folgenden Stillstand des Wagens an einer gegenüberliegenden Wand mit dem rechten Arm unter dem Hinterrad eingeklemmt. Ein Nachbar konnte schnell zu Hilfe eilen und die eingeklemmte Frau mittels Wagenheber befreien.

Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die nach erster Einschätzung nur leicht verletzte 63-Jährige zur Behandlung in die Singener Klinik. Auch die Feuerwehr Engen war laut Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.