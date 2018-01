Engen 50 Jahre Altstadtsanierung: Engen plant 2027 ein grünes Jubiläum

Großes Interesse an Ausrichtung der Gartenschau, doch viele Mitbewerber sitzen mit im Boot. Eine Entscheidung soll noch vor der Sommerpause fallen.

Seit Jahresbeginn ist klar, dass der Wettbewerb um die Ausrichtung der Gartenschau 2027 in Engen, kein leichtes Rennen wird. In rund neuen Jahren will die traditionsreiche Hegaustadt das 50-jährige Jubiläum der damals hochgelobten Altstadtsanierung feiern. Eine Gartenschau würde da gut passen. "Zumal die kleinen Gartenschauen große Möglichkeiten eröffnen, ohne an das strenge Motiv der Eintrittsgelder gebunden zu sein", schwärmt Engens Bürgermeister Johannes Moser. Als nun kurz vor Jahresschluss Landwirtschaftsminister Peter Hauk bekannt gegeben hat, welche Städte dabei sein wollen, hat er aufgehorcht. „Insgesamt 14 Bewerbungen für die Ausrichtung einer Landesgartenschau oder einer Gartenschau für den Zeitraum 2026 bis 2030 sind bis zum Bewerbungsschluss bei uns eingegangen. Diese große Zahl zeigt, dass das Interesse der Städte und Gemeinden an unserem Angebot nach wie vor sehr hoch ist. Mit unserem Landesprogramm werden dauerhaft Grünanlagen, bleibende Werte und Lebensqualität für die Menschen vor Ort geschaffen. Solche Projekte sind ein Glücksfall für unsere Städte und Kommunen im Land“, lobt Hauk die Projektidee.

Genau diese einmalige Chance, Freiraum- und Stadtentwicklung voranzutreiben, will Engen nutzen. "In knapp zehn Jahren können wir das 50-jährige Jubiläum unserer Altstadtsanierung feiern. Dazu würde eine Gartenschau den richtigen Schub für die Stadtentwicklung bringen", so Engens Bürgermeister Johannes Moser. Unter dem Leitmotiv des Engener Sterns wurde mit den Bewerbungsunterlagen ein Konzept entwickelt, das durch die Gartenschau Kernstadt, Natur und die Ortsteile miteinander verknüpfen soll. "Ob wir damit Erfolg haben, wird sich nach dem Besuch des Auswahlkomittees zeigen", so Moser gegenüber dem SÜDKURIER. Dass es nicht einfach werden dürfte, ahnt auch der Engener Landschaftsgärtner und Gartenschauunterstützer Ingo Schwehr: "Da heißt es: alle Kräfte bündeln und alle mit ins Boot nehmen, damit es für Engen ein Erfolg wird", kommentiert er die Botschaft aus Stuttgart.

Nun gehe es darum, die eingegangenen Bewerbungsunterlagen zu sichten. "Im Frühjahr rund um die Osterzeit wird die Bereisung der Bewerberstädte durch die Fachkommission erfolgen", erläutert Ministeriumssprecherin Isabel Kling das weitere Vorgehen. Bis dahin gelte es für alle Bewerber, ihre Konzepte zu optimieren, um die Jury am Ende zu überzeugen. Ziel der Auswahlkommission sei, möglichst viele Bewerber glücklich zu machen. Die fachliche Gesamtbewertung, bei der neben dem Votum der Fachkommission auch die berührten Ressorts mit einbezogen würden, werde noch vor der Sommerpause erstellt. „Die endgültige Entscheidung, welche der vorliegenden Bewerberstädte den Zuschlag erhält, trifft dann der Ministerrat“, erklärte Minister Hauk. Darüberhinaus hat der Ministerrat bereits beschlossen, im Jahr 2019 eine weitere Bewerbungsrunde für die Landesgartenschauen und Gartenschauen der Jahre 2031 bis 2035 durchzuführen.

Doch das dürfte für Engen keine entscheidende Rolle spielen. "2027 werden wir die Altstadtsanierung feiern, gerne in Verbindung mit der Gartenschau", erläutert Moser auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass ein Alternativtermin aus dem Engener Blickwinkel keine Option sei. Ob das Konzept aufgeht, wird sich zeigen.

Die Konkurrenten

Mehr Info im Internet: mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/landesgartenschauen/

Folgende Städte haben eine Bewerbung abgegeben: