Davon kann eine Kommune nur träumen: 501 Kandidaten stehen auf 26 Listen, um für die Gemeinderatswahl anzutreten. Auf diese Hochrechnung kommt der Engener HauptamtsleiterPatrick Stärk, wenn er das Verhältnis der Bewerbungen für die im Januar anstehenden Jugendgemeinderatswahlen zu Rate zieht. Die Steilvorlage hatte CDU-Ratssprecher Jürgen Waldschütz mit seinem noch nicht ganz exakt errechneten Vergleich geliefert. 41 junge Engener wollen in den Jugendgemeinderat der Stadt, der aber nur neun Sitze aufweist. Der Ansturm auf die Mandate müsste dazu führen, dass die Fraktionen des Engener Gemeinderats vor Neid erblassen, da sie wie andernorts vor den Kommunalwahlen des nächsten Frühjahres fieberhaft um neue Kandidaten ringen. Weit gefehlt. Im Gremium machte sich großer Respekt breit. "Verratet uns das Rezept, wie eine derart hohe Zahl an Kandidaten zu erreichen ist", bittet Waldschütz die im Gemeinderat anwesende Vorsitzende des Engener Jugendgemeinderates, Karen Bieler.

Quorum muss erfüllt werden

Viel Überzeugungsarbeit, vor allem an den Engener Schulen, und eine gehörige Portion Mund-zu-Mund-Propaganda, waren das Erfolgsmittel, wie im Engener Gemeinderat deutlich wurde. "Nun muss nur noch das nötige Quorum von mindestens 20 Prozent Wahlbeteiligung erfüllt werden, dann kann der neue Jugendgemeinderat mit seiner Arbeit wieder loslegen", blickt Bürgermeister Johannes Moser nach vorne.

Jugendrat wird ernst genommen

Dass die Engener Stadtverwaltung und der Gemeinderat das Jugendgremium nicht nur schätzen, sondern deren Ideen und Vorschläge sehr ernst nehmen, haben sie in der Vergangenheit immer wieder betont. Und als sich vor einigen Jahren zuwenige Kandidaten gefunden hatten, rührten Gemeinderatsmitglieder persönlich die Trommel, damit mit einer zeitlichen Verzögerung doch wieder ein Nachwuchs-Parlament auf die Beine gestellt werden kann. Mit Erfolg. "Zusammen mit den Schulsozialarbeiterinnen haben Mitglieder des Jugendgemeinderats in den Bildungsreinrichtungen nun erfolgreich Überzeugungsarbeit geleistet", berichtet die 21-jährige Karen Bieler. Sie war ganz vorne bei den Gesprächen mit dabei. Karen Bieler agiert seit vier Jahren als Vorsitzende des Jugendrats, scheidet nun aber altershalber aus. Wählbar und wahlberechtigt sind am 18. und 20. Januar Engener im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Bau von Skater-Anlage initiiert

"Die Jugendlichen fühlen sich vom Gemeinderat sehr ernst genommen. Die Anliegen stoßen auf offene Ohren. Und es konnte schon viel erreicht werden", erklärt Karen Bieler. Beispielgebend nennt sie die Einrichtung des Jugendtreffs im Gemeindezentrum und die Skater-Anlage bei der Stadthalle, die schon vor Jahren auf Anregung des Jugendrates mit Kosten von fast 100 000 Euro gebaut wurde. "Es herrscht dort zeitweise Hochbetrieb. Die Jugendlichen nehmen die Anlage bestens an", schildert sie. Auch beim jährlichen Flow-Festival, dem früheren Friedenstag, setzt das Gremium Akzente. Die Veranstaltung gilt als gute Bühne für Jugendliche, um ihre Talente zu zeigen, wie durch Auftritte von Nachwuchsbands.

Räte auf der Schulbank

Der am 26. Mai 2019 zu wählende Gemeinderat kann sich bereits auf ein neues Thema einstellen. Die Dopic im Haushaltsplan. Die doppelte Buchführung, wie sie Wirtschaftsbetriebe seit Jahr und Tag ausüben, hält unwiderruflich und rasant auch Einzug in den kommunalen Büchern und Haushaltsplänen. "Sollen wir die Grundschule verkaufen, wenn sie abgeschrieben ist?", fragt Jürgen Walschütz in Anspielung darauf, dass die Kommunen künftig ihre Abschreibungen im jährlichen Haushalt erwirtschaften müssen. "Als großen Unterschied zu Wirtschaftsbetrieben haben wir keine Erträge durch öffentliche Einrichtungen, sondern müssen gesellschaftliche Pflichtaufgaben erfüllen. So gibt die Stadt Engen alleine für den Betrieb der Kindergärten jährlich 2,7 Millionen Euro aus. Bei einer schwachen Deckung der Kosten durch Eltern-Gebühren müssten wird diese um ein Mehrfaches erhöhen, um ein Defizit zu vermeiden", rechnete Bürgermeister Johannes Moser vor.

Für Mitglieder des Gemeinderats heißt dies, dass sie kurzzeitig nochmals die Schulbank drücken müssen, um Nachhilfe in Sachen Dopic zu erhalten. Das gilt auch im nächsten Jahr für neue Räte. Wer etwas zeitnaher die Schule verlassen hat, kann das Thema etwas entspannter angehen, wenn das Fach Buchhaltung im Stundenplan war.

