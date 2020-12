von Holle Rauser

Angefangen hat es mit Rentieren: Vor gut acht Jahren ließ sich Rolf Erismann von der Lichterwelt im Europapark dazu inspirieren, Haus und Garten erstrahlen zu lassen. Mittlerweile ist das Grundstück auf dem Hugenberg auch von Engeln bevölkert.

Von den Sträuchern und Bäumen fließen Lichterregen, die Fenster schmücken Rahmen aus Lichterketten und im Garten steht ein leuchtender, geschweifter Stern: das Herzstück des Gartens und für Erismann die wichtigste Figur. Schließlich gehe es um Weihnachten und die Botschaft dahinter.

Rolf Erismann freut sich über die Resonanz

Der leuchtende Weihnachtsgarten hat sich herumgesprochen: Fast jeden Abend rollen Autos langsam vorüber, flanieren Familien vorbei. „Da ich drinnen sitze, kriege ich das gar nicht so mit“, sagt Erismann. Er freut sich über die Resonanz: Als er einmal nicht schmückte, fragten die Leute bei ihm nach, ob alles in Ordnung sei. „Und statt nach den Stromkosten zu fragen, höre ich jetzt immer öfter ein Danke. Das tut mir auch gut“, erzählt er.

Schon Ende Oktober beginnt der Aufbau: Sechs Samstage und ein paar Abende braucht es, um die 35.000 LEDs bis zum ersten Advent zu installieren.

Was auffällt ist die Ruhe der Lichter: kein Blinken, keine bunten Elemente, ausschließlich weiße Leuchtmittel. Nur der „Bachlauf“ aus Leuchten schimmert rhythmisch, einige Rentiere drehen den Kopf.

Spenden gehen nach Ghana

Rolf Erismann: „Ich möchte ein Bild der nordischen Weihnacht, aber nicht in kitschiger Form.“ Spenden für die Stromkosten wandern bei Erismann, der sich als Entwicklungshelfer in Ghana engagiert, in die dortigen Projekte.

Wie die Lichterketten auf die Bäume kommen, bleibt sein Geheimnis: „Mir helfen die Eichhörnchen“, sagt er augenzwinkernd. Auch diese hat er als Leuchtskulpturen sowie Eisbären und einen Pinguin. „Die Kinder freuen sich, wenn sie etwas Neues entdecken.“ Für die mannshohen Rentierskulpturen ist er extra in die Schweiz gefahren.

Vollendet ist das Bild noch nicht für Rolf Erismann: Auf seinem Wunschzettel steht noch eine Krippe.