Seit 25 Jahren hält das Injoy in Engen seine Mitglieder fit und sorgt für ihre Gesundheit. Zu verdanken ist das dem Unternehmergeist von Christian Ebersbach und seinem Team, aber auch seinem Herzenswunsch nach einer sportlichen Figur. Er hat sich einen Traum erfüllt, seine Ziele verwirklicht, sein Hobby zum Beruf gemacht.

Alles begann im neunten Lebensjahr von Christian: „Die Natur hatte mich nicht so kräftig ausgestattet““, erinnert er sich lächelnd. „Ich habe eine Verbesserung im Sport gesehen, wurde aber bei der Suche nach welcher Sportart nicht so richtig fündig.“ Durch Zufall sei er auf Bodybuilding gestoßen, „das mich fasziniert hat.“ Von dem Moment an, gab es für ihn keinen Halt mehr. Anfangs mit einfachen schweren Geräten, begann er zuhause, später in einem einfachen Club und heute in seinem eigenen Studio, die Muskeln aufzubauen. Heute trainiert er, oft fünf Mal die Woche, um die Gesundheit zu pflegen und Rückenschmerzen im Griff zu haben. Und man sieht es ihm an, er ist eine gute Werbung für seinen Club.

Die Selbstständigkeit hatte in Aach vor 25 Jahren begonnen. Unter dem Namen „Fit & Fun“ eröffneten er und sein damaliger Partner, Andreas Stocker, das erste Fitnessstudio in einem ehemaligen Industriegebäude. „In mühevoller Arbeit haben wir, mithilfe guter Freunde, eine leere Halle in einer Schrottimmobilie in ein Fitnessstudio verwandelt“, ist er heute noch richtig stolz. Damals wurden Fitnessclubs noch spöttisch und abschätzend „Muckibuden“ genannt, die schwitzenden Mitglieder belächelt. Bald aber habe sich in Aach das Bild gewandelt, so Christian Ebersbach. „Wir hatten damals schon einige ältere Mitglieder, die teilweise noch heute fleißig bei uns trainieren.“

Im Jahr 2004 kam für das Unternehmen eine erste Veränderung. Der Partner von Christian Ebersbach schied aus, mit seiner damaligen Partnerin führte er das Studio weiter, unter dem Namen „Effektive Fitness & Gesundheit.“ Nun stand nicht nur Gewichte stemmen auf dem Programm, sondern die Gesundheit im Vordergrund.

Im Jahr 2011 erfolgte die nächste große Veränderung. Mit dem exponierten Bau am Ortseingang von Engen startete Christian Ebersbach in eine neue Zukunft: Unter dem Namen“ Injoy Sport & Wellnessclub“ wurden neue Maßstäbe gesetzt. „Wir haben uns mit dem neuen Club bewusst für ein Franchise mit der Marke Injoy entschieden, da wir einfach das Beste wollten, ein „Fünf Sterne Studio“, so Christian Ebersbach.

Dem Studio sei es ganz besonders wichtig, dass es für die Kunden Lösungen anbieten kann: Lösungen, die funktionieren, für Fitness und Gesundheit. 2016 wurde das Studio dann schon wieder zu klein, es brauchte mehr Platz für neue Lösungskonzepte: Hinzugekommen sind das Rücken-Kompetenz- sowie das Ernährungs- und Abnehmzentrum, außerdem die Zirkel-Trainingsangebote.

