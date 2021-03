Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von über 23.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich Kreisstraße 6129 / Landesstraße 191, kurz vor dem Hegaublick, entstanden. Ein auf der Kreisstraße in Richtung Landesstraße fahrender 85-jähriger Opel-Fahrer missachtete laut Pressemitteilung der Polizei die Vorfahrt eines auf der Landesstraße in Richtung Geisingen fahrenden 38-jährigen Fahrer eines Dacia. Beide nach der Kollision nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei berichtet.