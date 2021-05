Aach Nur für Abonnenten vor 49 Minuten

20 Konzerte mit Milow, Pietro Lombardi & Co: Aach wird zu Musik-Hochburg

Kulturangebote hatten es schwer in den vergangenen Monaten, doch in Aach soll es bald ganz viel Musik geben. Der Clou der sogenannten Strandkorb-Openairs: Menschen sitzen zu zweit in einem Strandkorb mit viel Abstand zum Nebenmann. Aach ist dabei einer von 15 Veranstaltungsorten – neben Großstädten wie Berlin oder Hamburg. Sieben der Künstler sind nun bekannt.