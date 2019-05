von SK

Eine leicht verletzte Person sowie ein Schaden von über 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Anselfinger Straße ereignete. Wie die Polizei im Rahmen einer Presseinformation mitteilt, wollte eine 75-jährige Autofahrerin von der Straße Auf der Höhe in die Anselfinger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 19-Jährigen, die ortauswärts mit ihrem Fahrzeug unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die 19-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.