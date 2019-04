Regen in Emmingen und Immendingen und sogar noch in Bittelbrunn. "Eigentlich kein Tag, an dem man aus dem Haus geht", meinte Gerda Gualtieri, die trotz des Schmuddelwetters von Geisingen nach Engen gekommen war. "Hier ist es einfach jedes Mal schön", betonte sie. Gerda Gualtieri war nur einer von vielen Besuchern, den der Engener Ostermarkt gestern angezogen hatten. Das Hegau-Städtchen stand im Wetterglück, ab der Mittagzeit schoben sich Menschentrauben dicht gedrängt durch die Altstadt.

Der Engener Ostermarkt lockte auch in seiner 19. Auflage zahlreiche Besucher in die Engener Altstadt. An den Ständen waren überwiegend kunsthandwerkliche Artikel geboten, die auf großes Interesse stießen. | Bild: Christel Rossner

"Wir hatten uns auf Glühwein eingestellt, jetzt geht uns bald der Sekt aus", freute sich auch Monika Heizler, die am Bewirtungsstand des Touristikvereins kurz nach Öffnung die ersten Besucher bediente. Darunter Gäste aus der Orthenau, die mit Bussen angereist waren. Trotz grauverhangenem Himmel am Morgen war zum Ostermarkt der Frühling eingezogen. In den Dekorationen vor dem Rathaus blühten Tulpen und Narzissen, auch die Stände mit handwerklich gefertigten Artikeln boten ein buntes Bild. Osterhasen aus Holz, Keramik, genäht aus Stoff oder Filz, handbemalte Ostereier und Frühlingsblüher jeder Art stimmten auf den Frühling ein. "Das ist ein toller Markt", waren Birgit Zitz und Steffi Werner begeistert. Seit 15 Jahren sind sie mit ihrem Stand mit Handarbeiten dabei. Der Engener Ostermarkt sei der einzige mit so einem schönen Ambiente und die Besucher seien immer gut drauf.

Österliche Dekorationen wie Ostereier und Osterhasen getöpfert und bemalt, aus Holz gesägt oder aus Stoff genäht, waren in der breiten Palette des Angebots zu finden. | Bild: Christel Rossner

Das zeigten auch die geduldig wartenden Gäste in den Schlangen vor den Bewirtungsständen. Das Angebot reichte von deftigen Dünnele über Quiche bis hin zu Kaiserschmarren und Waffeln. Der Nachfrage kamen die Elftklässler des Engener Gymnasiums kaum hinterher, zur Aufbesserung der Abikasse boten sie Regenbogen-Waffeln gefärbt mit Lebensmittelfarbe an. Wie ein buntes Band zogen sich die Stände mit einem vielfältigen Angebot von Kunsthandwerk und selbstproduzierten Lebensmitteln wie Nudeln, Käse oder Säfte durch die Engener Altstadt bis zum Kriegerdenkmal. Eigens zur Unterhaltung der Passanten griff die Gruppe M2 Akustik in die Saiten.

Die Waffeln in Regenbogenfarben von Lea Frömter, Carlotta Binder, Amelie Keller und Johanna Martin (von links) fanden regen Absatz. | Bild: Christel Rossner

Anziehungspunkt war das Rathaus mit einer Ausstellung der Bastelarbeiten, die Kindergartenkinder und Schüler im Vorfeld angefertigt hatten. Bei Mitmach-Aktionen kamen die jungen Besucher gestern nicht zu kurz. Mitmachen hieß es auch am Stand des SÜDKURIER, wo auch Erwachsene das Glücksrad in Schwung brachten. Evelyn Münzer aus Hintschingen schaute aber dann doch lieber ihrem Sohn beim Drehen des Glücksrads zu. Beim ersten Mal reichte es dem achtjährigen Adrian nur zu einem Trostpreis, aber beim zweiten Mal heimste er einen Gewinn ein.

Am Stand des SÜDKURIER lockten Gewinne: Auch Adrian brachte das Glücksrad in Schwung. | Bild: Christel Rossner

Wirtschaftsförderer Peter Freisleben freute sich, dass wieder so viele Besucher den Weg nach Engen gefunden hatten. "Ein voller Erfolg", sah er die Vorbereitungen bestätigt. Die Leute kämen auch aus überregionalen Orten nach Engen. Dafür sprachen die Busse mit Tagesgästen aus Freiburg und Stuttgart und die PKW-Autokennzeichen aus der angrenzenden Schweiz.

