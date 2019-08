Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrer gleichaltrigen Sozia die Straße von Engen kommend in Richtung Aach. In der Senke zwischen Engen und Aach wollte sie nach rechts in Richtung Ehingen abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und stürzte. Die Zweiradfahrerin wurde leicht, ihre Sozia schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Krankenhaus, das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden.