Engen vor 4 Stunden

100 Gäste feiern bei wohltätiger Zumba-Party des TV Engen die Bewegung

Die Zumba-Sparte des TV Engen animiert 100 Besucher in der Stadthalle, sich mal so richtig auszupowern – und das mit viel Spaß. Der Erlös der Party geht an die DKMS.