Eine 37-jährige Frau sei mit einem Opel Astra auf der L194 in Richtung Stockach gefahren. Auf Höhe der Einmündung zum Lindenhof zwischen Eigeltingen und Nenzingen habe sie das Tempo verlangsamt, um nach links abzubiegen. Gleichzeitig habe ein hinter dem Opel fahrender Sprinter zum Überholen angesetzt. Daraufhin sei es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeuge gekommen.

Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Sie beziffert den Schaden am Opel auf rund 6000 Euro, am Sprinter auf 3000 Euro. Beide Fahrzeuge seien weiter fahrbereit gewesen.