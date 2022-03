Ein 66-Jähriger sei mit seinem Ford auf dem Öschleweg ortsauswärts unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zum Espenweg sei zeitgleich eine 61-jährige Frau mit einem BMW nach links in den Öschleweg abgebogen. Dabei es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos gekommen. Es habe aber keine Verletzten gegeben. Am BMW seien rund 4000 Euro Schaden entstanden, am Ford etwa 4000 Euro.