Gegen 19.15 Uhr wollte ein 46-Jähriger mit seinem Auto von der Friedhofstraße in die Hauptstraße in Richtung Nenzingen abbiegen. Dabei missachtete er laut einer Mitteilung der Polizei die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs mit einer 63-Jährigen am Steuer. Die Autos stießen zusammen, aber die Insassen blieben unverletzt.