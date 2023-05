Der 80 Jahre alte Fahrer eines Opel Meriva sei auf der Landesstraße 223 unterwegs gewesen und an der Einmündung auf die L 194 abgebogen. Dabei sei das Auto mit dem BMW Mini einer 23-Jährigen zusammengestoßen, die auf der L 194 in Richtung Nenzingen gefahren sei. Durch die Wucht des Aufpralls habe die 76-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen erlitten.

Ein Rettungswagen habe die Frau in eine Klinik gebracht und Abschlepper hätten sich um die Fahrzeuge gekümmert. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf etwa 15.000 Euro und am BMW auf ungefähr 10.000 Euro.