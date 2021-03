von Susanne Schön

Es ist still bei den Mühlengeischtern. Dabei hätten die Guggenmusiker in diesem Jahr allen Grund zu feiern. Seit 20 Jahren belebt die Gruppe die Fasnacht. Das Jubiläum kann in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Doch das soll nachgeholt werden.

Bezug zur Geistermühle

Bereits im November 2000 wurde die Idee, eine Guggenmusik zu gründen, geboren. Seit März 2001 gibt es die Mühlengeischter. Der Name der Guggenmusik, leitet sich von der Geistermühle in Rorgenwies ab.

Zu Beginn probten 22 erfahrene und weniger erfahrene Guggenmusiker aus dem Raum Tuttlingen, Stockach, Eigeltingen und Engen zusammen. Heute proben rund 50 Musiker im Vereinsheim Alte Schule, um ihren sowohl musikalisch als auch showtechnisch höheren Ansprüchen gerecht zu werden.

Zunächst noch Proben im Garten

Die Blasmusiker zählten mit zu den ersten, deren Hobby aufgrund von Corona eingeschränkt wurde. So mussten nach den Narrentagen 2020 Probenbetrieb und Auftritte eingestellt werden. Zu Beginn der Pandemie konnte Dank verständnisvoller Nachbarn noch bei einem Passivmitglied im Garten geprobt werden. Doch schon bald wurde auch das seitens der Politik untersagt.

Die Guggenmusiker bei ihrem letzten großen Probenwochenende 2019. Den Musikern kribbelt es inzwischen in den Fingern. | Bild: Hildrun Werner (Archiv)

Die beliebte Geischternacht musste abgesagt werden. Sie wird auch 2021 nicht umsetzbar sein. „Jedoch wollen wir 2022 sofern erlaubt und umsetzbar unser Jubi-Jahr unbedingt nachholen, mal etwas anders als man es kennt“, blickt der Präsident David Blache nach vorne.

Gute Laune bei virtuellen Treffen

„Durch die strengen Vorschriften konnten wir uns leider auch nie alle sehen und mussten dann auf Online-Meetings umsteigen, welche manchmal nicht weniger lustig waren“, blickt Schriftführerin Ramona Graf zurück.

Stockach Um den Familienbesuch abzusichern: Weitere Schnelltest-Aktionen sind in Stockach und Eigeltingen geplant Das könnte Sie auch interessieren

Die Zeit wurde genutzt, um neue Lieder zu schreiben. Außerdem haben die Mühlengeischter an einem Wettbewerb der Hegaufasnet teilgenommen, bei dem sie zeigten, wie sie ihre Zeit verbrachten. „Die einzelnen Mitglieder hatten viel Spaß beim Videodreh im Häs, egal ob beim Schlittenfahren, beim Glühweintrinken, am Lagerfeuer oder beim Fitnessprogramm“, erzählt Ramona Graf und dankt für den Gewinn, einen Zwitscherkasten.

Sie richtet ein großes Dankeschön auch an alle Sponsoren, die die Mühlengeischter in dieser schwierigen Zeit unterstützen. „Bei Interesse darf man sich natürlich gerne melden, auf unserem Instrumentenhänger ist noch Platz“, fügte Ramona Graf augenzwinkernd an.

Das Kammerjäger-Häs kommt kaum zum Einsatz

Seit November 2019 zeigen sich die Mühlengeischter als Kammerjäger Geheimbataillon. Der musikalische Leiter ist König Bussi. Das Motto ist an den Bully Herbig Film „Lissy und der wilde Kaiser“ angelehnt.

Die Mühlengeischter wechseln normalerweise alle drei Jahre ihr Kostüm mitsamt der Masken. Zur Geisternacht 2022 wäre also eigentlich wieder ein neues Häs fällig.

Das Kammerjäger Geheimbataillon: Das neue Häs der Mühlengeischter ist bald alt und dabei kaum getragen. Spannend wird, ob es bei der nachträglichen Jubiläumsfeier schon wieder ein neues geben wird. | Bild: Susanne Schön (Archiv)

Dann wird auch die Kooperation mit b.free seit drei Jahren bestehen. „Der Jugendschutz und dessen Einhaltung sind uns sehr wichtig, da freuen wir uns, wenn wir von b.free bei dieser Aufgabe unterstützt werden“, sagt David Blache.

Guggenmusik und b.free Aus der Kooperation zwischen den Mühlengeischtern und b.free, dem Alkohol-Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche, sind die 10 Feier-Gebote entstanden. Sie weisen auf verantwortungsvollen Umgang miteinander und mit Alkohol hin, nicht nur während der Fasnacht. Die Mühlengeischter waren neben Narrenzünften die erste Guggenmusik, die sich mit b.free für ein frohes Narri-Narro einsetzt. Angedacht ist auch ein gemeinsames Konzert. (sch)

Er freut sich auf die Zeit, wenn die Guggenmusiker wieder donnerstags von 20 bis 22 Uhr proben dürfen. „Natürlich stehen unsere Türen für Interessenten (...) offen. Hauptsache Spaß am Vereinsleben und der Musik.“