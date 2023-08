Da die Eigeltinger Gemeinschaftsschule ein Erfolgskonzept hat, leidet sie auch stetig unter Platznot. Die Schule ist stetigen baulichen und räumlichen Veränderungen unterlegen. Erst ging es von der Dorfmitte an den Ortsrand ins Breitle. Dort wurde bald angebaut und aufgestockt. Es folgte der Neubau auf der anderen Straßenseite. Dann wurden wieder zwei Klassen in die Ortsmitte ausgelagert, angebaut und Container an der Schule aufgestellt. Und nun herrscht wieder Raumnot.

Daher diskutierten die Gemeinderäte als Vorbereitung auf das kommende Schuljahr mit Bürgermeister Alois Fritschi, Schulleiter Michael Wernersbach und Architekt Alexander Stemmer über verschiedene Varianten, wie man der Raumnot mit einem Neubau beziehungsweise Anbau begegnen könnte. In der kleinsten Variante müssten Container und die Außenstelle weiter betrieben werden.

Viel Engagement wurde in die Gestaltung des Außengeländes gesteckt. Doch man wäre bereit, etwas von der Fläche freizugeben, um mehr Klassenräume zu erhalten. | Bild: Susanne Schön

Fritschi schlug eine größere Variante vor, um dann wieder alle Klassenzimmer beieinander zu haben. Der Vorteil dieser Lösung wäre, dass man die Räume in der „Alten Schule“ in der Ortsmitte dann für Flüchtlingsunterbringung nutzen könnte.

Alle steht hinter einer Idee

Da bei dieser Lösung aber die Container noch gebraucht würden, kam aus der Mitte der Gemeinderats der Vorschlag, den Teil des Gebäudes, der auf Stelzen stünde ebenfalls für Klassenzimmer zu nutzen und dafür die Container abzubauen. Diese Lösung wurde nach kurzer Diskussion von allem bevorzugt.

Nun wird der Architekt dafür planen und einen Kostenvoranschlag erarbeiten. „Wir werden nach der Sommerpause berichten“, versprach der Bürgermeister. Das Regierungspräsidium habe Zuschüsse von 60 Prozent der förderfähigen Kosten zugesagt, fügte er noch an.

Eigeltingen Neues Gewerbegebiet kommt! Wie lange es dauern soll und wo Probleme drohen Das könnte Sie auch interessieren

Ein Vorteil des Anbaus wäre, dass durch den vorgeschriebenen Aufzug, das ganze Gebäude barrierefrei zu nutzen wäre. Der Nachteil des Anbaus ist, dass dadurch weitere Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien wegfallen. Standort wäre am Gebäude Richtung Lochmühle. Ein Gebäude an anderer Stelle hätte mit der Hanglage zu kämpfen und könnte nicht ans bestehende Gebäude angebaut werden. Auch wäre man mit der Größe eingeschränkt, so dass die Container und die Außenstelle bleiben müssten.