von Susanne Schön

Die Gemeinde investiert einen niedrigen sechsstelligen Betrag in das Wasser- und das Abwasser-Netz. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Nicht zuletzt im Zuge des Neubaugebiets Bollenberg-Nord wird es nötig, das Rohrnetz zu durchleuchten.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag für die Befahrung der Abwasserkanäle mit Video und die Kanalreinigung für den Ortsteil Eigeltingen für 127.986 Euro an eine Spezialfima, die das günstigste Angebot gemacht hatte. In den anderen Ortsteilen wurden bereits Arbeiten an den Abwasserkanälen getätigt.

Rohrnetz unter die Lupe nehmen

Die Wasser- und Löschwasserversorgung beschäftigte den Gemeinderat und die Verwaltung zuletzt immer wieder. Mit den Planungen rund um das Neubaugebiet Bollenberg-Nord müsste sowieso eine Berechnung erstellt werden. Diese wäre normalerweise nur theoretisch.

Doch der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, eine praktische Rohrnetzprüfung für rund 20.000 Euro zu vergeben. Diese umfasst auch eine Druck- und Mengenmessung. „Die Rohrnetzprüfung ist für uns ein echter Mehrwert“, erklärt Hauptamtsleiter Daniel Schweizer. Denn bei einer Differenz von Theorie und Praxis würde man genauer nach den Ursachen suchen. Diese könnten vom nicht ganz geöffneten Schieber bis zu einem zu kleinen Rohrquerschnitt gehen. Denn im aktuellen Rohrnetzplan sind nicht alle Querschnitte der Leitungsrohre erfasst.

Es wird nicht nur die Druckerhöhungsanlage Sonnenhalde betrachtet, die durch das Neubaugebiet zusätzlich belastet werden könnte. Es wird das gesamte Rohrnetz des Ortsteils untersucht. Wassermeister Joachim Fuchs fasste zusammen: „Wir haben nicht riesige Schäden, aber manche Schwachstelle.“ Die Hydrantenprüfung ergab, dass es genug Wasser zum Löschen gibt. Doch was mit der Wasserversorgung der Bevölkerung in dieser Zeit passiere, sei nicht klar. Hier gebe es Schwachstellen. Auch das wird mit der Rohrnetzprüfung transparenter.