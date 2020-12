von Susanne Schön

In normalen Zeiten finden die Bewohner der sechs Ortsteile Eigeltingens zu großen Treffen zusammen oder haben intern viele Rituale, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit. Die christlichen Bräuche und damit die kirchlichen Organisationen spielten in den vergangenen Jahren eine große Rolle. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders: Von Adventsfeiern bis zu Seniorennachmittagen musste vieles abgesagt werden. Auch Martins- und Weihnachtsmärkte waren in diesem Jahr kein Treffpunkt.

Dennoch gibt es Lichtblicke: Die Tage werden bald wieder länger und in der Zeit zwischen den Jahren kann man manches neu entdecken, was das ganze Jahr sehenswert ist – und auch ein paar der üblichen Weihnachts- und Adventstraditionen können in an die aktuelle Situation angepasstem Gewand erlebt werden.

Hier ist einer der wundervollen Ausblicke, den man auf dem Krebsbachputzer findet. Die Rehe links sind künstlich und gehören zum 3D-Bogenparcours. Bild: Susanne Schön

Was der Premiumwanderweg bietet

Zu den Sehenswürdigkeiten gehört zum Beispiel der Premiumwanderweg Krebsbachputzer. Dort kann man an der frischen Luft die Natur entdecken. Egal, ob es weiße Weihnachten gibt oder nicht, auf dem Wanderweg kann man verwunschene Ecken ebenso finden wie wundervolle Ausblicke. Festes Schuhwerk ist aber nicht nur im Winter angesagt. Offizieller Start und Ziel ist an der Lochmühle. Hier finden sich weitere Informationen auf Tafeln sowie im Internet.

Teile des Krebsbachputzer-Wegs führen am 3 D-Bogenparcours der Hegau-Archer vorbei. Auch hierfür kann man sich in der Lochmühle anmelden. Wunderbare Ausblicke gibt es für Wanderer und Spaziergänger auch rund um Honstetten. Bei entsprechendem Wetter sieht man die Alpen und Teile des Bodensees.

Viele Märchen kann man in der Sonnenhalde entdecken. Ein Besuch lohnt sich besonders im Dunkeln, denn dannwerden die Figuten beleuchtet. .Bild: Susanne Schön

Adventsfenster und Märchenstraße

Aber nicht nur in der Natur, auch in den Ortschaften gibt es allerlei zu entdecken. Neben historischen Gebäuden locken liebevoll gestaltete Adventsfenster zum Bummeln, Verweilen und Staunen. Zwar gab es in diesem Jahr nicht den lebendigen Adventskalender mit täglichem Öffnen eines Fensters mit Bewirtung. Doch die Eigeltinger ließen es sich nicht nehmen, trotzdem ihre Fenster zu schmücken und viele von ihnen leuchten in den Abendstunden. Hier ist die Märchenstraße in der Sonnenhalde ein ganz besonderer Blickfang.

Alpakas sorgen für Entzücken

Auch die Alpakahengste auf dem Alpakahof im Ortsteil Guggenhausen freuen sich über einen Besuch und verzaubern Vorbeikommende mit ihrem Wesen und den großen Augen. Der Hof ist weihnachtlich geschmückt, obwohl in diesem Jahr die Adventszauber ausfallen mussten. Ein Bummel im Hofladen ist jederzeit möglich, ein kurzer Anruf vorab aber von Vorteil. Und auch direkt in Eigeltingen locken weihnachtliche Anblicke: Viele Menschen haben wieder große Weihnachtsbäume gespendet, die am Rathaus und an anderen Stellen festliche Stimmung verbreiten.

Das Krippenspiel zeigt sich von einer neuen Seite: Statt nur einmal an Heiligabend in der Mauritiuskirche aufgeführt zu werden, können nach Voranmeldung fünf Stationen besucht werden.