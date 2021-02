von Susanne Schön

Zu den sechs Wahlbezirken in der Gemeinde und dem Briefwahlbezirk Eigeltingen komme in diesem Jahr auch der Briefwahlbezirk Ortsteile. Diese Entscheidung sei gefallen, weil man an der Bürgermeisterwahl in Mühlingen sehen konnte, dass in der Corona-Pandemie die Zahl der Briefwähler ansteige.

An der Wahl werden mindestens 48 Ehrenamtliche tätig sein. Zudem möchte man eine großzügige Anzahl an Vertretern finden, unter anderem da die sehr erfahrenen Wahlhelfer zur Risikogruppe gehören. „Auf die Wahlberufung werden wir verzichten, da man diesen Termin nur in schwerwiegenden Fällen absagen kann“, erklärte der Hauptamtsleiter. Es werde Schreiben mit der entsprechenden Zuteilung geben.

Die Wahlhelferschulungen würden Corona-konform in der Krebsbachhalle stattfinden. Die Wahlhelferentschädigung werde gemäß der neuen Entschädigungsrichtlinie für ehrenamtlich Tätige erfolgen. Diese liegt höher als das Erfrischungsgeld nach der Landeswahlordnung. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet am Sonntag, 14. März, statt.